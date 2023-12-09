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Технологии и медиа ,  
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NASA вернуло к работе телескоп «Хаббл»

NASA: работу телескопа «Хаббл» восстановили спустя две недели

Космический телескоп «Хаббл» вернули к научной работе, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Хаббл» перешел в безопасный режим 23 ноября из-за неверных показаний одного из гироскопов — устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве. Ранее он переходил в безопасный режим 19 и 21 ноября, его работу успешно восстанавливали.

NASA показало фото шарового скопления звезд с телескопа «Хаббл»
Технологии и медиа
Фото:NASA

«Хаббл» был запущен в 1990 году. Всего на телескопе стоит шесть гироскопов, новые гироскопы поставили во время последней миссии по обслуживании аппарата в 2009 году. Три из них остаются в рабочем состоянии, в том числе тот, который «испытывает колебания». При необходимости телескоп может проводить исследования и с одним гироскопом, отмечает NASA, три используются для максимальной эффективности.

Теги
телескоп NASA

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Подробнее

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