NASA вернуло к работе телескоп «Хаббл»

Космический телескоп «Хаббл» вернули к научной работе, сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Хаббл» перешел в безопасный режим 23 ноября из-за неверных показаний одного из гироскопов — устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве. Ранее он переходил в безопасный режим 19 и 21 ноября, его работу успешно восстанавливали.

«Хаббл» был запущен в 1990 году. Всего на телескопе стоит шесть гироскопов, новые гироскопы поставили во время последней миссии по обслуживании аппарата в 2009 году. Три из них остаются в рабочем состоянии, в том числе тот, который «испытывает колебания». При необходимости телескоп может проводить исследования и с одним гироскопом, отмечает NASA, три используются для максимальной эффективности.