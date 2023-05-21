NASA показало фото шарового скопления звезд с телескопа «Хаббл»

Фото: NASA

Космический телескоп «Хаббл» передал снимок «сверкающего» шарового скопления звезд NGC 6325 в созвездии Змееносца. Фотографию опубликовало на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Фотография сделана с помощью широкоугольной камеры телескопа. Кроме того, получить данные о скоплении помогла усовершенствованная обзорная камера, отмечается в сообщении. Скопление звезд находится примерно в 26 тыс. световых лет от Земли.

«Шаровые скопления, такие как NGC 6325, представляют собой тесно связанные скопления звезд, насчитывающие от десятков тысяч до миллионов [элементов]», — отмечают в NASA. Такие скопления можно найти во всех типах галактик, они служат естественными лабораториями для астрономов, изучающих звездообразование. Это связано с тем, что звезды, составляющие шаровые скопления, как правило, возникают примерно в одно и то же время и имеют одинаковый состав. Поэтому их можно исследовать для проверки теорий эволюции звезд, пояснили в NASA.

Однако скопление звезд, которое сфотографировал «Хаббл», исследуют не для этого, отмечают в NASA. Астрономы предполагают, что за ним может скрываться черная дыра, которая влияет на движение звезд.