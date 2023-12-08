 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В Финляндии нашли новый для страны вид тараканов

В Финляндии ученые нашли крупных тараканов размером более трех сантиметров
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Финляндии обнаружили вид крупных тараканов, который ранее в стране не встречался, сообщил Оулуский научный университет.

Насекомое длиной более 3 см нашли в начале декабря в городе Оулу. Его доставили в университет, где один из сотрудников определил, что это дымчато-коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa).

У насекомых этого вида глянцевые крылья темно-коричневого цвета, в длину они могут достигать 3–3,5 см. В Оулуском университете уточнили, что данный вид тараканов ранее не был зарегистрирован на территории Финляндии.

По мнению специалистов университета, особь этого вида могла попасть в Финляндию в каком-то из международных грузов. Дымчато-коричневые тараканы распространены в Японии, Австралии, на юге Северной Америки и в некоторых регионах Южной Америки, отметили в университете Оулу.

Астрономы обнаружили восемь новых суперземель с помощью телескопа TESS
Общество
Фото:ESA / Hubble / Global Look Press

В ноябре ученые открыли новый вид ночной бабочки в Хорватии. Он получил название Mirlatia arcuata, что означает «принесшая сюрприз». Самца и самку нового вида поймали на юге Хорватии еще в начале 1980-х годов, а спустя несколько десятилетий австрийский исследователь Тони Майр обратил внимание на экземпляр, не описанный ранее.

Теги
Финляндия тараканы Оулу насекомые

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Севастополе из-за шторма погибли 500 морских животных в музее-аквариуме
Общество
В Японии установили 180 роботов-волков для борьбы с дикими животными
Технологии и медиа
В Домодедово произошел пожар на животноводческой ферме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 16:42
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 22:57
Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана Общество, 22:56
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 22:46
Дали, очарование образа и реклама: краткая история арт-коллабораций SBCM23F - Сбер Cosmoscow, 22:34
В Финляндии нашли новый для страны вид тараканов Общество, 22:29
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 22:23
Bloomberg опубликовал рейтинг 25 самых богатых семей в мире Политика, 22:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 22:11
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 22:00
Суд арестовал замглавы подмосковного Фрязино за взятку Общество, 21:51
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 21:48
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 21:37
Российских легкоатлетов не допустили на Олимпиаду в Париже Спорт, 21:34
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Хайнань Общество, 21:27