В Финляндии нашли новый для страны вид тараканов

Фото: Shutterstock

В Финляндии обнаружили вид крупных тараканов, который ранее в стране не встречался, сообщил Оулуский научный университет.

Насекомое длиной более 3 см нашли в начале декабря в городе Оулу. Его доставили в университет, где один из сотрудников определил, что это дымчато-коричневый таракан (Periplaneta fuliginosa).

У насекомых этого вида глянцевые крылья темно-коричневого цвета, в длину они могут достигать 3–3,5 см. В Оулуском университете уточнили, что данный вид тараканов ранее не был зарегистрирован на территории Финляндии.

По мнению специалистов университета, особь этого вида могла попасть в Финляндию в каком-то из международных грузов. Дымчато-коричневые тараканы распространены в Японии, Австралии, на юге Северной Америки и в некоторых регионах Южной Америки, отметили в университете Оулу.

В ноябре ученые открыли новый вид ночной бабочки в Хорватии. Он получил название Mirlatia arcuata, что означает «принесшая сюрприз». Самца и самку нового вида поймали на юге Хорватии еще в начале 1980-х годов, а спустя несколько десятилетий австрийский исследователь Тони Майр обратил внимание на экземпляр, не описанный ранее.