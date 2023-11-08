Астрономы обнаружили восемь новых суперземель с помощью телескопа TESS

Фото: ESA / Hubble / Global Look Press

Астрономы обнаружили восемь экзопланет типа суперземля с использованием статистической обработки данных, полученных космическим телескопом NASA — TESS. Об этом сообщается в препринте статьи на сайте arXiv.

Суперземля — тип экзопланет с массой выше, чем у Земли, но значительно ниже Урана и Нептуна. Телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) был специально разработан для обнаружения транзитных экзопланет, вращающихся вокруг звезд. Транзитный сигнал — это видимое падение яркости звезды, которое может быть вызвано прохождением крупного объекта, в том числе планеты. Ранее TESS идентифицировал около 400 транзитных экзопланет, а также около 6 тыс. кандидатов, ожидающих подтверждения.

В ходе проекта «Проверка транзитных экзопланет с использованием статистических инструментов» ученые проверили восемь потенциальных суперземель, используя комбинацию данных наземного телескопа, изображений высокого разрешения и инструмента статистической проверки.

Из восьми планет шесть представляют особый интерес для изучения, так как являются краеугольными, то есть типичными планетами своего типа. При этом такие планеты отсутствуют в Солнечной системе, что делает их изучение важным для получения представлений об эволюции космических тел размером между Землей и Нептуном.

Масса Земли составляет 5,97×10²⁴ кг. Масса Нептуна — 1,02×10²⁶ кг, что превосходит земную в 17,14 раза. Экваториальный радиус Земли равен 12 756 км, Нептуна — 49 528 км.

В 2015 году орбитальный телескоп NASA «Спитцер» и обсерватория Кека на Гавайских островах подтвердили существование похожей на Землю экзопланеты, которая находится на расстоянии 21 светового года от Солнца. Планета под названием HD 219134b крупнее Земли в 1,6 раза и находится в системе, расположенной в созвездии Кассиопеи.