Главу Росприроднадзора Якутии задержали по делу о добыче золота

Video

В Якутии задержали руководителя регионального управления Росприроднадзора, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями», — заявила она, не называя имени чиновника. Волк также рассказала, что по соответствующей статье возбуждено уголовное дело.

По ее словам, задержанный составил отчет от имени «горнодобывающего предприятия и его субподрядчика», в котором содержались недостоверные сведения. Так, в нем говорилось, что компании провели геологическое исследование недр реки Тимптон, хотя в действительности они этого не сделали. Фиктивный отчет позволил предприятиям получить документы для добычи золота.

Представитель МВД добавила, что ущерб от действий чиновника составил около 134 млн руб. Кроме того, был «уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара».

В начале 2023 года МВД сообщало, что в Якутии пресекли незаконную добычу золота. Тогда злоумышленники под видом проведения геологических исследований добывали природное шлиховое золото на реке Тимптон без лицензии на разработку недр.

Как следует из информации на сайте Росприроднадзора, с февраля 2022 года региональное управление ведомства в Якутии возглавляет Андрей Жолудев. На эту должность он пришел с позиции заместителя.