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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о захвате в плен 12 украинских военных

Минобороны: российские военные захватили в плен 12 украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные захватили в плен 12 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны в недельной сводке за период с 3 по 8 декабря.

«В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю российские средства ПВО сбили пять самолетов ВСУ: три Миг-29 и два Су-25. Военное ведомство также отчиталось о перехвате украинского вертолета Ми-8.

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 19 атак и улучшили свое положение по переднему краю, добавили в Минобороны.

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Накануне, 7 декабря, ведомство сообщило о сорванной ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Российские военные тогда также перехватили подвоз боеприпасов под селом Старомайорское.

5 декабря Минобороны отчиталось о 74 сбитых украинских беспилотниках. Средства ПВО перехватили дроны в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Теги
Минобороны плен ВСУ самолет МиГ-29 Су-25 Вертолет Ми-8
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