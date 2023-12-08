Минобороны сообщило о захвате в плен 12 украинских военных

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные захватили в плен 12 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны в недельной сводке за период с 3 по 8 декабря.

«В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю российские средства ПВО сбили пять самолетов ВСУ: три Миг-29 и два Су-25. Военное ведомство также отчиталось о перехвате украинского вертолета Ми-8.

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 19 атак и улучшили свое положение по переднему краю, добавили в Минобороны.

Накануне, 7 декабря, ведомство сообщило о сорванной ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Российские военные тогда также перехватили подвоз боеприпасов под селом Старомайорское.

5 декабря Минобороны отчиталось о 74 сбитых украинских беспилотниках. Средства ПВО перехватили дроны в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.