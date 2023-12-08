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Форум «Россия зовет!» ,  
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В ВТБ рассказали о планах увеличить количество клиентов до 35 млн человек

Зампред ВТБ Горшков: банк планирует увеличить число клиентов до 35 млн человек
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
ВТБ VTBR ₽0,02227 -0,87% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ВТБ к 2026 году планирует увеличить количество клиентов-пенсионеров вдвое, заявил зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Сейчас клиентами ВТБ являются более 3 млн людей пенсионного возраста, банк планирует увеличить их число до 6 млн в течение трех лет за счет предложения расчетных, сберегательных продуктов, а также специальных сервисов по получению социальных выплат. «Пенсионеры зачастую во многих городах являются финансовым подспорьем для семьи», — подчеркнул Горшков. Кроме того, банк собирается активно работать со студентами.

Зампред также рассказал о планах ВТБ к концу 2026 года увеличить количество клиентов до 35 млн. «Для этого наша инфраструктура — как цифровая, так и физическая — должна быть доступна не менее чем 100 млн жителей России, которые пользуются банковскими услугами», — отметил при этом Горшков.

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Кроме того, Горшков заявил о «хороших» результатах пилотного проекта по выходу в массовый клиентский сегмент. Его тестирование проводилось с 1 июля по 30 сентября в трех российских регионах — Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях. По словам зампреда, проект показал, что банк может увеличить сеть отделений за счет снижения стоимости их стройки в два-три раза. «В рамках стратегии будем создавать шаговую доступность нашей банковской инфраструктуры. Для этого увеличим нашу сеть примерно на 500 отделений в 180 новых для нас городах, плюс расширим ее в тех городах, где мы уже присутствуем», — уточнил Горшков.

Теги
ВТБ «Россия зовет!» обслуживание клиентов пенсионеры

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