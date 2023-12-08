Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский

Василий Кухарский (Фото: TeatrnaPodoli / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер Василий Кухарский, который играл эпизодические роли в сериале «Возвращение Мухтара», умер после получения тяжелого ранения. Об этом сообщила пресс-служба Киевского академического драмтеатра на Подоле в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Несколько дней назад, 2 декабря, Кухарский отмечал 42-й день рождения. В поздравлении театр сообщил, что актер участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Впоследствии Кухарский получил тяжелое ранение, говорилось в сообщении.

Ранение актер получил в сентябре, он умер 7 декабря в одной из больниц Киева, пишет УНИАН.

Василий Кухарский родился 2 декабря 1981 года. В 2001 году окончил дирижерско-хоровой отдел Житомирского музыкального училища им. В.С.Косенко по специальностям руководитель хора, дирижер, учитель музыки. В 2005 году выпустился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней).

С 2008 года работал в Киевском академическом драмтеатре на Подоле, где в последнее время играл в постановках «На дне», «Ножницы», «Левушка», «Сто тысяч», «Приворотное зелье» и других.

Также Кухарский играл в кино, на его счету 39 ролей в сериалах «Возвращение Мухтара», «Реквием для свидетеля» (2008), «По закону» (2009–2010), «Паршивые овцы» (2010) «Женский доктор» (2012), «Скорая помощь» (2014) «Подкидыши» (2016), «Проводница» (2016), «Ментовские войны. Одесса» (2017) и нескольких фильмах. Играл в основном эпизодические роли.