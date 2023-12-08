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Военная операция на Украине ,  
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Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский

Погиб воевавший на стороне ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Василий Кухарский
Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Кухарский
Василий Кухарский (Фото: TeatrnaPodoli / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер Василий Кухарский, который играл эпизодические роли в сериале «Возвращение Мухтара», умер после получения тяжелого ранения. Об этом сообщила пресс-служба Киевского академического драмтеатра на Подоле в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Несколько дней назад, 2 декабря, Кухарский отмечал 42-й день рождения. В поздравлении театр сообщил, что актер участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Впоследствии Кухарский получил тяжелое ранение, говорилось в сообщении.

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Ранение актер получил в сентябре, он умер 7 декабря в одной из больниц Киева, пишет УНИАН.

Василий Кухарский родился 2 декабря 1981 года. В 2001 году окончил дирижерско-хоровой отдел Житомирского музыкального училища им. В.С.Косенко по специальностям руководитель хора, дирижер, учитель музыки. В 2005 году выпустился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней).

С 2008 года работал в Киевском академическом драмтеатре на Подоле, где в последнее время играл в постановках «На дне», «Ножницы», «Левушка», «Сто тысяч», «Приворотное зелье» и других.

Также Кухарский играл в кино, на его счету 39 ролей в сериалах «Возвращение Мухтара», «Реквием для свидетеля» (2008), «По закону» (2009–2010), «Паршивые овцы» (2010) «Женский доктор» (2012), «Скорая помощь» (2014) «Подкидыши» (2016), «Проводница» (2016), «Ментовские войны. Одесса» (2017) и нескольких фильмах. Играл в основном эпизодические роли.

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Теги
актер ВСУ Украина
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