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Общество ,  
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В Иркутской области умерли распившие неизвестную жидкость два вахтовика

СК: в Иркутской области два вахтовика умерли после распития неизвестной жидкости
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) после смерти двоих рабочих от отравления неизвестной жидкостью в Иркутской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Следствие полагает, что вечером 5 декабря работники организации, расположенной на территории Жигаловского района, пили алкоголь. Когда тот закончился, вахтовики употребили «жидкость неизвестного происхождения», после чего их самочувствие резко ухудшилось. В результате двое умерли, еще троих госпитализировали с признаками отравления. В СК уточнили, что вахтовики находятся в больнице Иркутска, куда их доставили воздушным транспортом.

На месте следователи нашли несколько пустых бутылок из-под алкоголя и еще одну полимерную бутылку объемом 1,5 л с неустановленным содержимым. Емкости изъяли и отправили на экспертизу. По ч. 3 ст. 109 УК виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.

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Бизнес
Фото:Jeff Schear / Getty Images

Проверку по факту произошедшего начала прокуратура Жигаловского района.

По информации Shot, все погибшие и пострадавшие — сотрудники инженерной фирмы ООО «Восточно-Сибирская компания», работавшие на территории Ковыктенского газоконденсатного месторождения в Жигаловском районе. Один из погибших — 39-летний машинист дизельной электростанции Александр П., пишет канал. О другом данных пока нет. РБК направил запрос в ООО «Восточно-Сибирская компания».

Теги
Иркутская область алкоголь суррогатный алкоголь отравление

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