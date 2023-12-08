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Общество ,  
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Кадры ограбления в Москве со стрельбой

Появились кадры вооруженного ограбления в Москве

Кадры ограбления в Москве со стрельбой
Video

В Москве ночью неизвестные с оружием ограбили водителя автомобиля. Они открыли стрельбу и вытащили несколько сумок с деньгами. На кадрах видно, как к остановившейся перед светофором машине подъехал другой автомобиль, из него выскочили неизвестные. Они попытались открыть двери машины потерпевшего, но он смог резко сдать назад. Однако позднее машина застряла в снегу, и нападавшие смогли достать сумки с деньгами.

Машину подозреваемых нашли неподалеку брошенной. Потерпевшим оказался курьер, который перевозил деньги. В него стреляли из травматического оружия, он был ранен.

На юге Москвы неизвестные устроили разбой со стрельбой
Общество
Фото:СК России

Теги
ограбление Москва

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