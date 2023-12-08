ТРЦ в Екатеринбурге поднял цену парковки до 80 тыс. руб. за ночь из-за холодов

ТРЦ в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тыс. руб. за ночь

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Торгово-развлекательный центр «Академический» в Екатеринбурге повысил стоимость парковки автомобиля на прилегающем к нему паркинге до 80 тыс. руб. за ночь на фоне штормового предупреждения. Об этом РБК сообщили в администрации паркинга.

«С 0:00 до 8:00 стоимость в час будет 10 тыс. руб., то есть, соответственно, ночь — 80 [тыс. руб.]. Это только на период штормового предупреждения, потому как паркинг полный и в целях уменьшения нагрузки на паркинг», — сказал РБК собеседник.

Как сообщают E1.ru и Ura.ru со ссылкой на сообщение администрации торгового центра в социальных сетях, для посетителей кинотеатра и ресторана тариф не изменился: выезд на прежних условиях действует в течение часа с момента печати чека при его предъявлении.

Администрация также не рекомендовала посетителям ТРЦ оставлять автомобили на парковке на ночь.

По данным регионального управления МЧС, в период с 6 по 10 декабря в Свердловской области прогнозируются аномальные холода до минус 40 градусов. Отклонение от нормы среднесуточной температуры составляет 10–17 градусов.