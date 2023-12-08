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Общество ,  
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ТРЦ в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тыс. руб. за ночь

ТРЦ в Екатеринбурге поднял цену парковки до 80 тыс. руб. за ночь из-за холодов
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Торгово-развлекательный центр «Академический» в Екатеринбурге повысил стоимость парковки автомобиля на прилегающем к нему паркинге до 80 тыс. руб. за ночь на фоне штормового предупреждения. Об этом РБК сообщили в администрации паркинга.

«С 0:00 до 8:00 стоимость в час будет 10 тыс. руб., то есть, соответственно, ночь — 80 [тыс. руб.]. Это только на период штормового предупреждения, потому как паркинг полный и в целях уменьшения нагрузки на паркинг», — сказал РБК собеседник.

Как сообщают E1.ru и Ura.ru со ссылкой на сообщение администрации торгового центра в социальных сетях, для посетителей кинотеатра и ресторана тариф не изменился: выезд на прежних условиях действует в течение часа с момента печати чека при его предъявлении.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Администрация также не рекомендовала посетителям ТРЦ оставлять автомобили на парковке на ночь.

По данным регионального управления МЧС, в период с 6 по 10 декабря в Свердловской области прогнозируются аномальные холода до минус 40 градусов. Отклонение от нормы среднесуточной температуры составляет 10–17 градусов.

Теги
Екатеринбург парковка паркинг штормовое предупреждение повышение цен новости

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