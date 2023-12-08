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Общество ,  
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Китайская компания убрала из ассортимента чай с Буддой после скандала

Сеть кафе убрала из ассортимента чай после религиозного скандала из-за Будды
Фото: HEYTEA / Twitter
Фото: HEYTEA / Twitter

Китайская сеть заведений Heytea, которая специализируется на чайных напитках, убрала из меню и аccортимента своих магазинов чай под названием Hey Buddha на фоне возникшего религиозного скандала, сообщает Caixin Global.

Heytea представила новый чай-латте в конце ноября, пишет издание. Бренд создавался совместно с музеем китайской керамики Цзиндэчжэнь. Напиток продавался в стаканчиках с изображениями трех статуй архатов (в буддизме человек, вышедший из колеса перерождений — сансары) из экспозиции.

Менее чем через неделю этот чай пропал из ассортимента сети заведений, после чего китайские СМИ сообщили, что Heytea остановила продажи из религиозных соображений, пишет Caixin Global.

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В бюро по делам религии Шэньчжэня (город, где базируется Heytea) изданию сообщили, что 1 декабря представителей сети вызвали на разговор после обращений общественности.

Представитель бюро также добавил, что Heytea добровольно сняла продукты с продажи.

Китайские законы запрещают использовать религию в рекламе потребительских товаров, рассказал Caixin юрист пекинской юридической фирмы Lantai Partners Мао Ицзин. Однако Heytea воспользовалась лазейками в правилах, поэтому китайские власти сейчас могут лишь вызвать ее представителей для беседы, пишет Caixin.

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Теги
буддизм Будда чай Китай

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