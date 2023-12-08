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Технологии и медиа ,  
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Астронавты нашли потерянный в космосе помидор

NASA обнаружило выращенный и потерянный в космосе 8 месяцев назад помидор

Астронавты NASA, работающие на Международной космической станции (МКС), обнаружили помидор, ранее выращенный, а затем потерянный в космосе их коллегой. Об этом они сообщили во время трансляции, приуроченной к 25-летию пребывания МКС на орбите Земли.

Как рассказала астронавт Жасмин Могбели, ее коллегу, Фрэнка Рубио, который уже покинул станцию, ранее заподозрили в том, что он срезал и съел помидор, выращенный в космосе в рамках эксперимента.

«Но мы можем оправдать его. Мы нашли помидор», — сообщила она.

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Технологии и медиа

Миниатюрный помидор черри сорта «Красный Робин» вырастили в космосе в рамках проекта НАСА VEG-05. Эксперимент, нацеленный на изучение роста сельскохозяйственных культур, содержания в них питательных веществ, безопасности, содержания микробов, вкуса и влияния на психологическое состояние экипажа станции, начали в конце 2022 года.

Помидоры собрали в марте 2023 года, писал портал Space.com. После этого образцы раздали всем астронавтам в пакетах с застежкой. Образец Рубио, как сообщало издание, впоследствии улетел в космос. При каких обстоятельствах это произошло, Space.com не уточнял.

Сам Рубио говорил, что долгое время искал пропавший овощ. «Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня через несколько лет», — шутил он.

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Рубио вернулся на Землю на космическом корабле «Союз МС-23» в конце сентября. Он провел в космосе 371 день, что стало рекордом для американских астронавтов.

Теги
NASA помидоры овощи МКС космос

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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