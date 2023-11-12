Астронавты NASA потеряли в открытом космосе сумку с инструментами

Астронавты NASA во время работ потеряли в открытом космосе сумку с инструментами

Астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, которые 1 ноября ремонтировали солнечные батареи Международной космической станции (МКС) в открытом космосе, потеряли там сумку с инструментами. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Женщины случайно отпустили сумку, и она улетела в открытый космос, говорится в сообщении. Ее заметили диспетчеры по записям с камер.

Специалисты Центра управления полетами NASA проанализировали траекторию движения сумки и пришли к выводу, что риск ее столкновения со станцией невелик и безопасности экипажа и МКС ничто не угрожает.

В марте 2017 года астронавт Пегги Уитсон потеряла в открытом космосе сумку с оборудованием для защиты МКС от космического мусора весом 8 кг. Тогда специалисты также пришли к выводу, что опасности для станции и ее экипажа нет. Это был восьмой выход в открытый космос для Уитсон, в общей сложности на тот момент она провела там более 50 часов.