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Бизнес ,  
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Куратор нелегальной торговли в Петербурге получил срок за взятки полиции

Суд приговорил ресторатора Александра Коновалова к полутора годам за дачу взяток
Суд приговорил петербургского бизнесмена и ресторатора Коновалова к полутора годам колонии за дачу взятки и посредничество между предпринимателями и полицией. Он признал вину, срок считается отбытым с учетом ареста
Александр Коновалов
Александр Коновалов (Фото: Асхат Бардынов для РБК)

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя Александра Коновалова к полутора годам колонии общего режима по п. а, б ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве), ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки), сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в телеграм-канале.

Подсудимый признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая время пребывания Коновалова под арестом, наказание считается отбытым. Кроме лишения свободы суд также на три года запретил ему заниматься адвокатской деятельностью. В сообщении отмечается, что с ноября 2019 года Коновалов был адвокатом адвокатской палаты Псковской области.

В 2018 году журнал РБК опубликовал собственное расследование о том, как устроен бизнес предпринимателя. Коновалов год проработал в полиции, затем занялся бизнесом. В сервисе GetContact, показывающем, под какими именами люди записывают свои данные в телефонах, в списке вариантов записи его номера были в том числе «Александр Коновалов Решает Вопросы» и «Александр Решала». В 2015 году «Деловой Петербург» писал, что он выступает ключевым посредником между полицией и нелегальными уличными торговцами в историческом центре города.

«Он закрывал проблемы по любым проверкам — полицией, пожарными, налоговой, кем угодно. Либо договаривался, либо брал штрафы на себя», — рассказывал петербургский ресторатор, который пользовался услугами Коновалова.

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Бизнес
Александр Коновалов

Суд установил, что владелец магазина выплатил двум посредникам более 1,6 млн руб., чтобы его не привлекли к ответственности за продажу алкоголя без лицензии и возвращение изъятого спиртного. 180 тыс. руб. из этой суммы Коновалов передал начальнику 24-го отдела УМВД России по Невскому району Петербурга. Остальное досталось посредникам, в том числе самому Коновалову — около 1,2 млн руб.

Кроме того, Коновалов дал старшему участковому 24-го отдела полиции Невского района 50 тыс. руб., чтобы в магазин вернули изъятый алкоголь.

В деле фигурирует и другой эпизод: Коновалов передал 30 тыс. руб. полицейским Адмиралтейского района за решение вернуть кальяны и табак владельцу.

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Фото:Никита Попов / РБК

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Коновалов в декабре 2020 года запустил проект «Карта сопротивления», в котором участвовали бары и кафе, выступавшие против коронавирусных ограничений. Более 40 заведений заявили, что будут работать в новогодние праздники, несмотря на запрет властей. Проект проработал три дня, после чего закрылся по инициативе организаторов.

Спустя год Коновалов выступил против введения QR-кодов для посетителей общепита, призвав рестораны и кафе города бойкотировать их. В конце января 2022 года его арестовали, спустя год заключение заменили на домашний арест. В феврале 2022 года Коновалов был признан банкротом.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
взятка Санкт-Петербург приговор

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