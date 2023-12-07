«Ведомости» узнали о переговорах АвтоВАЗа по сборке автомобилей в Иране

После начала поставок готовых автомобилей Lada в Иране может быть налажена и сборка машин, переговоры по этому поводу уже идут, сообщили источники «Ведомостей». Главной проблемой они назвали специфические технические требования

АвтоВАЗ уже ведет переговоры о сборке автомобилей в Иране, однако конкретных сроков принятия решения по выходу на рынок республики пока нет, рассказали источники «Ведомостей».

По словам одного из собеседников газеты, стратегия АвтоВАЗа по выходу на иранский рынок может предполагать как вариант со сборкой, так и без нее на начальном этапе. Основная проблема заключается в технических требованиях к транспортным средствам на местном рынке, которые отличаются от российских, пояснил источник.

О том, что после начала поставок готовых автомобилей в Иране может быть налажена и сборка машин, говорил ранее начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев. 5 декабря он сообщил, что АвтоВАЗ нашел партнера в Иране (речь о компании Nika Motor) для дистрибуции и обслуживания автомобилей Lada.

Как отмечают «Ведомости», АвтоВАЗ еще десять лет назад активно пытался выйти на рынок Ирана, однако выход США в 2018 году из сделки по иранской ядерной программе и восстановление санкций против Тегерана разрушили эти планы. Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.

Традиционно крупнейшими внешними рынками сбыта для АвтоВАЗа были страны Евразийского экономического союза — Казахстан и Белоруссия. В 2022 году, после ухода основного акционера — французской группы Renault, последовавшего дефицита автокомпонентов и многочисленных простоев, АвтоВАЗ снизил объем экспорта более чем вдвое, до 17 246 автомобилей, следует из данных компании.

Продажи Lada в России снизились в 2022 году в полтора раза, до 174 688 машин, следует из статистики «Автостата». В целом рынок легковых автомобилей в России упал на 59%, до 626 281 штуки. Тем не менее с начала 2023 года по ноябрь включительно АвтоВАЗ реализовал 319,5 тыс. автомобилей, что вдвое выше показателя за 11 месяцев 2022 года.

В середине сентября 2023 года АвтоВАЗ наряду с «Москвичом» и «Соллерсом» попал в санкционный список США. В том же месяце глава компании Максим Соколов в интервью «РИА Новости» заявил, что в целом ограничения не повлияют на работу концерна: производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками некоторых комплектующих сохранятся.

17 ноября Соколов сообщил, что концерн готов снизить на 10% производственный план на этот год, в том числе из-за санкций и их последствий. Изначально компания собиралась выпустить 400 тыс. автомобилей Lada. На экспорт компания планировала отправить в этом году 10–15 тыс. автомобилей.