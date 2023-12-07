При взрыве в котельной в Петербурге пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве в котельной в Петербурге

Фото: Андрей Любимов / РБК

При взрыве в котельной в Санкт-Петербурге получили травмы четыре человека, в их числе 12-летняя девочка.

Пострадавших, получивших ушибы и ожоги, госпитализировали. По данным петербургского издания «Фонтанка», трех женщин доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а 12-летнюю девочку — в детскую больницу № 5. В пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство занимается установлением обстоятельств и причин произошедшего.

В результате взрыва также получил повреждения автомобиль, стоявший на парковке неподалеку от котельной. У самого здания обрушилась стена, котел вынесло ударной волной на улицу.