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Общество ,  
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Четыре человека пострадали при взрыве в котельной в Петербурге

При взрыве в котельной в Петербурге пострадали четыре человека
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При взрыве в котельной в Санкт-Петербурге получили травмы четыре человека, в их числе 12-летняя девочка.

Пострадавших, получивших ушибы и ожоги, госпитализировали. По данным петербургского издания «Фонтанка», трех женщин доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а 12-летнюю девочку — в детскую больницу № 5. В пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство занимается установлением обстоятельств и причин произошедшего.

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В результате взрыва также получил повреждения автомобиль, стоявший на парковке неподалеку от котельной. У самого здания обрушилась стена, котел вынесло ударной волной на улицу.

Теги
взрыв Санкт-Петербург котельная

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