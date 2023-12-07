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Общество ,  
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Стрельба в брянской школе. Видео

Появились кадры со стрельбой в брянской школе

Стрельба в брянской школе. Видео
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В брянской гимназии № 5 ученица открыла огонь из помпового ружья. В результате стрельбы пять человек пострадали, двое — погибли.

Устроившая стрельбу в Брянске школьница покончила с собой
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Теги
Брянск стрельба Школа

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Устроившая стрельбу в Брянске школьница покончила с собой
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При стрельбе в брянской школе погибли два человека
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