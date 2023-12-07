Стрельба в брянской школе. Видео
В брянской гимназии № 5 ученица открыла огонь из помпового ружья. В результате стрельбы пять человек пострадали, двое — погибли.
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В брянской гимназии № 5 ученица открыла огонь из помпового ружья. В результате стрельбы пять человек пострадали, двое — погибли.
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