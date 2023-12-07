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Форум «Россия зовет!» ,  
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Объем международных переводов ВТБ втрое превысит досанкционный

ВТБ: объем трансграничных переводов в 2024 году превысит досанкционный уровень
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Объем международных переводов клиентов ВТБ в 2024 году превысит показатели досанкционного 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Георгий Горшков в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов клиентов банка превысит 200 млрд руб. — это в пять раз больше показателя 2022 года и в три раза больше досанкционного 2021 года.

Розничные клиенты ВТБ в январе—ноябре 2023 года совершили 275 тыс. трансграничных переводов в валютах дружественных стран — в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Горшков сообщил, что чаще всего клиенты ВТБ переводят деньги за границу по номеру телефона (в ноябре достигли 72% от общего числа транзакций), второе место занимают переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран (их доля составила 18%). В банке отметили, что ранее лидировавшие переводы по реквизитам вытеснили альтернативные способы транзакций.

Лидером по числу операций в этом году, по словам Горшкова, стал Таджикистан, далее в пятерке — Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. По объему переводов наиболее востребованы операции в Белоруссию, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению.

ВТБ запустил международные переводы наличными
Финансы
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

ВТБ с 2022 года находится под блокирующими санкциями США, ЕС и Великобритании, а также отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется при проведении трансграничных переводов. После ввода санкций ВТБ наряду с другими крупными банками испытывал проблемы с проведением трансграничных переводов, но затем начал их восстанавливать — преимущественно в валютах дружественных стран. В конце октября ВТБ запустил международные переводы наличными.

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Теги
«Россия зовет!» ВТБ денежный перевод

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