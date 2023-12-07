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Общество ,  
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У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находится в 60 км к северу от Сумгаита и 41 км к северо-востоку от Килязи. Очаг землетрясения находится на глубине около 7,1 км. Угрозы цунами нет.

По данным 1News.az, эпицентр находится в 67 км от Баку, толчки ощущались во многих районах столицы. Haqqin.az пишет, что толчки начались с 8:15 (7:15 мск).

В Азербайджане у границы с Дагестаном произошло землетрясение
Общество

Последнее землетрясение произошло в Азербайджане в начале июля, эпицентр находился в акватории Каспийского моря на глубине около 60 км. Толчки ощущались в Баку, а также ряде городов Дагестана.

Теги
Азербайджан землетрясение Бакуба Каспийское море

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