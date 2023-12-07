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Общество ,  
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МЧС привезло на Кубу икону и лекарства

МЧС отправило на Кубу икону Скоропослушницы, лекарства и медобородувание

МЧС России доставило на Кубу гуманитарный груз, куда вошли лекарства, медицинское оборудование и расходники для детской больницы, а также икону, сообщает ТАСС.

В частности, Куба получила катетеры, пульсоксиметры и электроды для снятия кардиограммы. Гуманитарную помощь разместили в храме Казанской иконы Божьей матери в Гаване. Там же останется икона Скоропослушницы. Кроме того, храму были переданы предметы церковной утвари и помощь от правительства Москвы.

«Нам была оказана помощь, и не только нашему храму, но и детской городской больнице. Отделению интенсивной терапии передан перечень лекарств, препаратов, расходных материалов», — сказал настоятель храма, иерей Савва Гаглоев.

По словам священника, список медикаментов формировался на основе запросов местных врачей. Храм постарается передать весь гуманитарный груз детской больнице уже завтра.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

7–8 декабря делегация МЧС находится в Гаване, где участвует в конгрессе и конференции «пожарно-спасательного профиля». Помимо гумпомощи, в рамках поездки кубинской стороне передали сертификаты на 21 единицу техники, в том числе пожарные машины и заправщики. Гавана также получила от Москвы 20 беспилотников вертолетного типа, которые будут использоваться для обследования отдаленных районов острова.

Теги
МЧС Куба гуманитарный груз лекарства икона

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