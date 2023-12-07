МЧС привезло на Кубу икону и лекарства

МЧС России доставило на Кубу гуманитарный груз, куда вошли лекарства, медицинское оборудование и расходники для детской больницы, а также икону, сообщает ТАСС.

В частности, Куба получила катетеры, пульсоксиметры и электроды для снятия кардиограммы. Гуманитарную помощь разместили в храме Казанской иконы Божьей матери в Гаване. Там же останется икона Скоропослушницы. Кроме того, храму были переданы предметы церковной утвари и помощь от правительства Москвы.

«Нам была оказана помощь, и не только нашему храму, но и детской городской больнице. Отделению интенсивной терапии передан перечень лекарств, препаратов, расходных материалов», — сказал настоятель храма, иерей Савва Гаглоев.

По словам священника, список медикаментов формировался на основе запросов местных врачей. Храм постарается передать весь гуманитарный груз детской больнице уже завтра.

7–8 декабря делегация МЧС находится в Гаване, где участвует в конгрессе и конференции «пожарно-спасательного профиля». Помимо гумпомощи, в рамках поездки кубинской стороне передали сертификаты на 21 единицу техники, в том числе пожарные машины и заправщики. Гавана также получила от Москвы 20 беспилотников вертолетного типа, которые будут использоваться для обследования отдаленных районов острова.