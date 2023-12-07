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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским

Минобороны: российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он рассказал, что ротацию 128-й бригады территориальной обороны ВСУ сорвали мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии. Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.

В Минобороны регулярно отчитываются о срывах ротации подразделений ВСУ. Так, 25 ноября группировка «Восток» пресекла две попытки смены украинских военных в районах поселка Урожайного и севернее села Павловка. Кроме того, российская армия нанесла удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов ДНР.

Теги
Минобороны ДНР ротация ВСУ
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