Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов под Старомайорским на южнодонецком направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он рассказал, что ротацию 128-й бригады территориальной обороны ВСУ сорвали мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии. Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.

В Минобороны регулярно отчитываются о срывах ротации подразделений ВСУ. Так, 25 ноября группировка «Восток» пресекла две попытки смены украинских военных в районах поселка Урожайного и севернее села Павловка. Кроме того, российская армия нанесла удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов ДНР.