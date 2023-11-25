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Политика ,  
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Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: уничтожена группа пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Российская военная группировка «Восток» уничтожила группу пехоты ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского», — сказал он.

Военные также пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах поселка Урожайного и севернее села Павловка.

Кроме того, российская армия нанесла удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ вблизи населенных пунктов ДНР.

Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на пяти направлениях
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск на южнодонецком направлении.

22 ноября военное ведомство отчиталось о четырех отраженных атаках ВСУ за сутки на донецком и краснолиманском направлениях.

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Теги
Минобороны ВСУ Украина Военная операция на Украине

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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