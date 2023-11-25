Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении
Российская военная группировка «Восток» уничтожила группу пехоты ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского», — сказал он.
Военные также пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах поселка Урожайного и севернее села Павловка.
Кроме того, российская армия нанесла удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ вблизи населенных пунктов ДНР.
Ранее в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск на южнодонецком направлении.
22 ноября военное ведомство отчиталось о четырех отраженных атаках ВСУ за сутки на донецком и краснолиманском направлениях.
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