Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении

Российская военная группировка «Восток» уничтожила группу пехоты ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского», — сказал он.

Военные также пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ в районах поселка Урожайного и севернее села Павловка.

Кроме того, российская армия нанесла удары по подразделениям нескольких бригад ВСУ вблизи населенных пунктов ДНР.

Ранее в недельной сводке за период с 11 по 17 ноября Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск на южнодонецком направлении.

22 ноября военное ведомство отчиталось о четырех отраженных атаках ВСУ за сутки на донецком и краснолиманском направлениях.