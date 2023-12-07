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Общество ,  
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На Зальцбургском фестивале в 2024 году покажут две оперы по Достоевскому

На Зальцбургском фестивале в 2024 году покажут две оперы по романам Достоевского

Зальцбургский летний фестиваль объявил программу на 2024 год. В программу из трех направлений — оперного, драматического и концертного — вошли свыше 170 постановок. 

В список премьер фестиваля вошли оперы «Идиот» советского композитора Мечислава Вайнберга и «Игрок» Сергея Прокофьева по одноименным романам Федора Достоевского. Первую поставит польский режиссер Кшиштоф Варликовский, вторую — американец Питер Селларс и россиянин Тимур Зангиев. 

В драматическую программу включены спектакль «Волшебная гора» поляка Кристиана Люпы по одноименному роману Томаса Манна. В постановке задействованы литовские актеры из Вильнюсского молодежного театра. Несколько концертов на фестивале даст коллектив Венской филармонии.

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Куратор программы фестиваля 2024 года — российский критик, театровед, режиссер и главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. В марте 2022 года она уехала из России.

Зальцбургский фестиваль пройдет с 19 июля по 31 августа 2024 года. В 2022 году его посетили более 240 тыс. зрителей из 79 стран.

Теги
музыка опера Зальцбург фестиваль

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