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Общество ,  
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Суд в Москве арестовал участников банды из 2000-х

Суд в Москве арестовал участников банды, на счету которой десятки преступлений
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Басманный районный суд Москвы арестовал троих участников преступной группы, на счету которой несколько десятков преступлений с похищением и убийствами людей в начале 2000-х годов. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Суд отправил Олега Михалева, Ирину Егорову и Николая Трушкова в СИЗО до 6 февраля 2024 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту похищения двух лиц и вымогательства нескольких сотен долларов за их освобождение. Всех троих также обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Ранее пресс-служба МВД сообщила о задержании нескольких участников банды, которые с 1998 года совершили более 30 тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — двое действующих сотрудников правоохранительных органов, один из них занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, часть из которых проходила службу в органах внутренних дел и внутренних войсках.

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Общество
Фото:МВД России

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав группировки входили около 20 человек, среди них — действующие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств, Вооруженных сил, а также гражданские лица. Банда совершала преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и ряда других регионов. Банда специализировалась на заказных преступлениях — похищениях, разбойных нападениях и убийствах.

По словам Волк, в числе преступлений банды — убийство советника министра путей сообщения России в подмосковном городе Одинцово в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Предполагаемого лидера и шесть других участников банды задержали еще в марте-апреле 2023 года, добавила представитель МВД. В ходе обысков у них нашли несколько единиц огнестрельного оружия с глушителями и похищенное имущество. Все фигуранты содержатся в СИЗО.

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Теги
Москва банда суд арест ОПГ преступная группа убийства МВД

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