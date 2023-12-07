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Общество ,  
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Замглавы авиационной компании МЧС арестовали за крупную взятку

Суд в Москве арестовал замглавы авиационной компании МЧС Матвеева за взятку
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Артём Матвеев (Фото: АСК МЧС России)

Басманный районный суд города Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Матвеева подозревают по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Особо крупным размером взятки в Уголовном кодексе считается сумма денег, превышающая 1 млн руб. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Его арестовали на два месяца — до 5 февраля 2024 года.

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Фото:РБК

По данным источника ВЧК-ОГПУ, дело расследует Следственный комитет, оно является эпизодом хищений бюджетных средств МЧС, выделенных в виде субсидии для укомплектования самолета Ил-76 ТД.

В 2022 году на поставку оборудования для этого самолета был заключен контракт на 111,8 млн руб, всего за 2021-2022 года МЧС заключило с «Авиакомплектацией» госконтрактов на сумму 357,3 млн руб., пишет ВЧК-ОГПУ.

Теги
МЧС арест суд взятка Ил-76

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