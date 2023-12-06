Хинштейн: служить по призыву в ФСБ можно будет в пограничных войсках

В Думе уточнили, в каких войсках ФСБ могут разрешить службу по призыву

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Службу по призыву в России можно будет проходить именно в пограничных войсках ФСБ, если будут приняты соответствующие изменения, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по информационной политике и один из авторов поправок Александр Хинштейн.

Об этом сказал агентству еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Изменения, которые предлагается внести <...>, учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками. <...> Сегодня у призывников вновь появится такая возможность», — отметил депутат.

Речь идет о поправках к федеральному закону № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», который хотят дополнить ст. 16.4 «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности». В октябре законопроект был принят в первом чтении, изменения были подготовлены ко второму чтению.

При этом служить в ФСБ по призыву не смогут те, кто имеет гражданство другого государства или вид на жительство; имеет или имел судимость, в том числе снятую или погашенную; употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача или признан Минюстом иноагентом.