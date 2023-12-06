 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

В Думе уточнили, в каких войсках ФСБ могут разрешить службу по призыву

Хинштейн: служить по призыву в ФСБ можно будет в пограничных войсках
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Службу по призыву в России можно будет проходить именно в пограничных войсках ФСБ, если будут приняты соответствующие изменения, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по информационной политике и один из авторов поправок Александр Хинштейн.

Об этом сказал агентству еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Изменения, которые предлагается внести <...>, учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками. <...> Сегодня у призывников вновь появится такая возможность», — отметил депутат.

В Думе предложили разрешить службу по призыву в ФСБ
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Речь идет о поправках к федеральному закону № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», который хотят дополнить ст. 16.4 «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности». В октябре законопроект был принят в первом чтении, изменения были подготовлены ко второму чтению.

При этом служить в ФСБ по призыву не смогут те, кто имеет гражданство другого государства или вид на жительство; имеет или имел судимость, в том числе снятую или погашенную; употребляет наркотики или психотропные вещества без назначения врача или признан Минюстом иноагентом.

Теги
ФСБ призыв поправки Госдума Александр Хинштейн Василий Пискарев срочная служба погранслужба ФСБ

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья для службы
Общество
Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года
Политика
Госдума одобрила наказание добровольцев за преступления против службы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 16:33
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 18:46
Дума приняла поправки об управлении имуществом недружественных стран Бизнес, 18:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:41
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:38
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 18:36
В Москве только 124 таксиста стали самозанятыми Бизнес, 18:33
Трейдеры переключили внимание с биткоина на Ethereum Крипто, 18:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Думе уточнили, в каких войсках ФСБ могут разрешить службу по призыву Политика, 18:24
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 18:23
Эксперты назвали самые экологичные регионы России Недвижимость, 18:21
За счет чего Красноярский край вошел в лидеры по привлечению инвестиций Новая экономика, 18:20
Кино и кадры: что говорят эксперты о будущем искусственного интеллекта Тренды, 18:20
Умерла мультипликатор Наталья Богомолова. Ее самые известные работы Life, 18:19
Запреты или свобода выбора: что эффективнее для общественного здоровья Тренды, 18:14