Минобороны: за неделю нанесено 27 ударов по объектам ВСУ

Минобороны сообщило о 27 групповых ударах по объектам ВСУ

Российские военные использовали дроны и высокоточное оружие для 27 групповых ударов по объектам ВСУ — арсеналам, авиаинфраструктуре и пунктам размещения военнослужащих, все цели поражены, сообщили в Минобороны

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За неделю с 25 ноября по 2 декабря российские войска нанесли 27 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и пунктам размещения украинской армии, сообщило Минобороны России.

Удары наносились беспилотниками и высокоточным оружием, по данным ведомства, все цели поражены.

Кроме того, за неделю российские войска сбили один вертолет Ми-8, восемь военных самолетов (пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25) и 188 беспилотников Украины, уничтожен 41 снаряд HIMARS, сообщило Минобороны. Удары нанесены по топливному хранилищу и стоянке авиатехники на аэродроме Миргород в Полтавской области.

«На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. <...> Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника», — сообщает ведомство в еженедельном отчете.

Всего с 24 февраля 2022 года министерство отчиталось об уничтожении 545 украинских самолетов, 256 вертолетов, 9,3 тыс. беспилотников, 13,7 тыс. танков и иных бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, 7,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 15,8 тыс. автомобилей.