Судьям дадут рекомендации по поведению в интернете

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Комиссия Совета судей разработала рекомендации по стандартам поведения в интернете, которые войдут в Кодекс судейской этики, пишет газета «Коммерсантъ».

На заседании Совета судей его председатель Виктор Момотов заявил, что предписания не расширяют существующий перечень этических запретов, но указывают на необходимость «вести себя осмотрительно», уточнило издание.

Момотов заявил, что новые стандарты станут ориентиром как для действующих, так и для новых судей.

В Кодексе судейской этики говорится, что «служитель Фемиды должен проявлять осмотрительность и сдержанность, избегать риска наступления конфликта интересов, не допускать нарушения запретов, даже если при регистрации в Сети он использует ненастоящее имя».

Судья несет ответственность за содержание своего профиля в соцсетях, даже если доступ к аккаунту закрыт. Также судьям посоветовали избегать политических комментариев и критики работы госорганов, должностных лиц и общественных организаций.

Помимо рекомендаций в кодекс, совет вынес на утверждение набор правил, касающихся внешнего вида посетителей судов. Также, по словам председателя комиссии по вопросам статуса судей Эдуарда Ермакова, в список предписаний, в частности, вошел отказ от вопросов у посетителей о цели их посещения суда.

В нынешнем проекте говорится и о приемлемом внешнем виде посетителя: внутрь не впустят людей в «одежде и обуви, имеющих надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду».