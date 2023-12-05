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Общество ,  
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Судья в отставке побила рекорд по числу примирений споров

В Ивановской области побили рекорд по числу досудебных примирений споров
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Ивановской области судья в отставке добилась рекордных показателей для России по числу досудебного примирения споров, сообщил председатель совета судей в России Виктор Момотов, передает ТАСС.

Институт судебных примирителей ввели в конце 2019 года, ими назначают судей в отставке. Согласно регламенту, задачами судебного примирения является сближение позиций сторон по делу, поиск дополнительных возможностей для урегулирования спора, а также оказание содействия в процессе примирения. Судебное примирение может быть проведено по ходатайству сторон или по предложению суда.

«Особенно активно судебное примирение использовали в Ивановской и Липецкой областях. Так, в Ивановской области судья в отставке Евгения Людвиговна Белышева проводила процедуру судебного примирения более чем по 200 делам, из которых больше чем в половине случаев спор был урегулирован по взаимному согласию сторон», — отметил Момотов. Председатель совета призвал поспособствовать развитию этого института для снижения нагрузки на судебную систему.

По словам Момотова, потенциал досудебного примирения «до конца не раскрыт». Он привел данные, согласно которым число мировых соглашений растет: в 2020 году — 163 соглашения, в 2021 году — 399, в 2022 году — 439. Большая часть относится к категории семейных споров, около четверти — к жилищным, остальные использовались при рассмотрении земельных, трудовых и наследственных споров, пояснил он.

Теги
Ивановская область суд

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