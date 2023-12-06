Глава Минобороны Германии отказался считать страну союзницей Украины

Германия не является союзником Украины, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

Германия занимает второе место по объему оказания помощи Украине, «намного опережая других», отметил министр. «Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — прокомментировал он утверждение, что Киев получает недостаточно военной помощи.

Собеседник телеканала признал, что Германия испытывает проблемы с поставками определенных типов вооружений так быстро, как это необходимо. Он уточнил, что говорит о боеприпасах и системах ПВО.

«Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп», — сказал глава ведомства.

Министр призвал сосредоточиться на стабильности поставок вооружений, несмотря на возможные проблемы. Оборонная промышленность наращивает мощности «там, где может», заключил Писториус.

По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с января 2022 года по июль 2023-го власти Германии выделили Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь почти на €21 млрд (более $22 млрд). На тот момент по этому показателю страну опережали только Соединенные Штаты. В 2022 году немецкие власти направили на укрепление безопасности Украины €2 млрд. В 2023 году по этому направлению планировалось выделение €5,4 млрд. Кроме того, Германия взяла на себя дополнительные обязательства по наращиванию оборонного потенциала Украины в последующие годы на общую сумму €10,5 млрд. Эти средства планируется использовать в первую очередь для оказания военной помощи Киеву, говорится в сообщении немецкого правительства.

Власти России осуждают поставки вооружений на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это не помешает достичь целей спецоперации и не изменит исход конфликта.