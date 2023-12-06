Защита обжаловала приговор администратору «Адских бабок»

Защита обжаловала приговор администратору телеграм-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой, которую приговорили к четырем с половиной годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденной Елена Федулова.

«Подали короткую жалобу, подробную и мотивированную подадим после ознакомления с протоколом судебного заседания. С приговором суда не согласны, считаем его несправедливым ввиду чрезмерно сурового наказания», — сказала юрист.

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