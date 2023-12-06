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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН по Палестине

Израиль аннулировал визу координатора ООН по гуманитарным вопросам в Палестине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях, заместителя спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс, сообщил в X (ранее — Twitter) глава МИД страны Эли Коэн.

«Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН! Я решил отозвать визу [с разрешением] на жительство в Израиле «гуманитарного» координатора ООН Линн Хастингс», — написал он.

Решение он объяснил позицией Хастингс относительно нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, захвата заложников и действий движения в секторе Газа.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

«Вместо этого [координатор] осуждает Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан», — заявил министр, добавив, что Хастингс из-за своей позиции «не может служить в ООН и не может въезжать в Израиль».

О решении израильской стороны не продлевать визу Хастингс 1 декабря сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ожидается ли в дальнейшем смена координатора, он не уточнил. По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерриш сохраняет «полное доверие» к дипломату.

Хастингс, уроженка Канады, заняла должность заместителя спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу и пост гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях в декабре 2020 года.

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В конце октября МИД Израиля в соцсети обвинил ее в неспособности сохранять объективность и беспристрастность на фоне событий в секторе Газа. Дипломат, в частности, заявляла, что «в Газе негде искать убежища». «Когда дело доходит до решения о том, бежать ли, и куда», для мирных жителей нет существенной разницы, эвакуироваться или нет, говорила она.

Дюжаррик назвал нападки на Хастингс в социальных сетях неприемлемыми.

Теги
Израиль виза Палестина ООН гуманитарная помощь
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