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Политика ,  
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Умер последний петербургский генерал КГБ Алексей Кедров

Последний живший в Петербурге генерал КГБ Алексей Кедров умер в возрасте 94 лет

Генерал-майор Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в отставке Алексей Кедров умер в Санкт-Петербурге на 95-м году жизни, сообщают «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Оба издания называют Кедрова последним генералом КГБ, жившим в городе.

По данным газет, Кедров умер 5 декабря около 06:00 в ведомственном госпитале. Причину смерти издания не называют. Дата и место похорон Кедрова, по их информации, пока не выбраны.

Алексей Кедров родился 1 октября 1928 года. На службу в органы госбезопасности он поступил в 1956-м. В 70-х и в 80-х годах был заместителем начальника Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Под его началом служили действующий секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров (занимал пост в 2000-2016 годах).

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В отставку, по данным «Фонтанки», Кедров ушел, когда президентом России был Борис Ельцин (1991-1999 годы).

В последний день рождения 1 октября Кедрова навещали представители ФСБ и глава Петроградского района Владимир Омельницкий, пишет «Фонтанка». Они передали генералу личное поздравление от президента Владимира Путина, утверждает издание.

Теги
КГБ генерал Санкт-Петербург

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