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Лех Валенса пожаловался на нехватку пенсии

Экс-президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии в €2,4 тыс.
Экс-президент Польши получает пенсию в размере около €2,4 тыс. — в несколько раз выше средней, однако ему все равно приходится подрабатывать, выступая по миру с лекциями, так как «все подорожало», признался он
Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии. Об этом он сказал в интервью Super Express.

По его словам, он получает пенсию в размере около 11 тыс. злотых (€2,4 тыс.). «Но это только с недавнего времени, в течение полугода, до этого было 5–6 тыс.», — рассказал Валенса.

Однако ему все равно приходится подрабатывать, выступая по миру с лекциями, так как «все подорожало», признался он.

Экс-президент также материально помогает своим детям, хотя его дочери и сыновья «стали гораздо более самостоятельными» и его помощь носит разовый характер, добавил Валенса.

В 2022 году средняя пенсия в Польше составляла 2545 злотых (€565).

Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года в селе Попово на территории аннексированного нацистской Германией Поморского воеводства (ныне — Куявско-Поморское воеводство, Польша) в семье плотника. В 1961-м окончил профессиональное училище, с июля 1967-го работал электриком на Гданьской судоверфи.

В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз «Солидарность». В конце 1981-го, когда генерал Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение и объявил профсоюз вне закона, попал с другими активистами в заключение, где провел около 11 месяцев.

В 1983 году получил Нобелевскую премию мира, медаль которой передал в монастырь Ясна Гура в Ченстохове. 7 сентября 1989 года к власти пришло первое некоммунистическое правительство Польши во главе с членом «Солидарности» советником Валенсы Тадеушем Мазовецким.

На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши. В 1995-м проиграл выборы Александру Квасьневскому.

Лидера «Солидарности» неоднократно обвиняли в сотрудничестве со службами безопасности коммунистической Польши.

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Елена Чернышова
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