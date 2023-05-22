Лех Валенса пожаловался на нехватку пенсии
Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии. Об этом он сказал в интервью Super Express.
По его словам, он получает пенсию в размере около 11 тыс. злотых (€2,4 тыс.). «Но это только с недавнего времени, в течение полугода, до этого было 5–6 тыс.», — рассказал Валенса.
Однако ему все равно приходится подрабатывать, выступая по миру с лекциями, так как «все подорожало», признался он.
Экс-президент также материально помогает своим детям, хотя его дочери и сыновья «стали гораздо более самостоятельными» и его помощь носит разовый характер, добавил Валенса.
В 2022 году средняя пенсия в Польше составляла 2545 злотых (€565).
Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года в селе Попово на территории аннексированного нацистской Германией Поморского воеводства (ныне — Куявско-Поморское воеводство, Польша) в семье плотника. В 1961-м окончил профессиональное училище, с июля 1967-го работал электриком на Гданьской судоверфи.
В 1980 году создал первый в Восточной Европе неподконтрольный государству профсоюз «Солидарность». В конце 1981-го, когда генерал Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение и объявил профсоюз вне закона, попал с другими активистами в заключение, где провел около 11 месяцев.
В 1983 году получил Нобелевскую премию мира, медаль которой передал в монастырь Ясна Гура в Ченстохове. 7 сентября 1989 года к власти пришло первое некоммунистическое правительство Польши во главе с членом «Солидарности» советником Валенсы Тадеушем Мазовецким.
На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши. В 1995-м проиграл выборы Александру Квасьневскому.
Лидера «Солидарности» неоднократно обвиняли в сотрудничестве со службами безопасности коммунистической Польши.