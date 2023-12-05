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Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 16

Число раненых в аварии с бензовозом на Кубани увеличилось до 16
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Краснодарском крае при столкновении бензовоза и маршрутного автобуса пострадали 16 человек, сообщил региональный оперштаб. Ранее в главке МВД по региону рассказали о семи раненых.

«По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте», — говорится в публикации.

Санитарная авиация доставила всех пострадавших в центральную районную больницу, им оказывают необходимую помощь.

На Кубани три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом
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Бензовоз «КАМАЗ» и автобус IVECO столкнулись около 16:20 (совпадает с мск) на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что разлива топлива и возгорания не произошло.

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