 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Протестующие фермеры привезли навоз к администрации президента Молдавии

Молдавские фермеры в знак протеста привезли навоз к администрации президента

Протестующие фермеры привезли навоз к администрации президента Молдавии
Video

В Кишиневе фермеры в знак протеста привезли мешки с навозом, а также сено и другую сельхозпродукцию к администрации президента Майи Санду, сообщает корреспондент NewsMaker.

Как уточнило издание, несколько тракторов подъехали к администрации. Трактористы оставили машины посреди дороги, чтобы отнести мешки с навозом поближе к зданию. Полиция окружила трактор и попросила его убрать. Позднее протестующие вернулись к зданию администрации, но его по всему периметру заблокировали силовики, поэтому навоз пришлось вывалить у расположенного напротив парламента.

Молдавские фермеры вышли на протест у здания правительства
Политика
Акция протеста фермеров в Кишинёве, Молдавия

Молдавские фермеры начали проводить массовые акции протеста в Кишиневе 23 ноября. Они требуют мораторий на начисление штрафов, создание специальной комиссии по делам сельхозпроизводителей, испытывающих трудности с выплатой долгов, и выделение 50% средств из Национального фонда развития сельского хозяйства на прямые выплаты на посевные площади подсолнечника и кукурузы в 2023 году для компенсации убытков.

Теги
Молдавия протесты фермеры

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Фермеры в знак протеста вывезли сельхозтехнику в центр Кишинева
Общество
Молдавские фермеры вышли на протест у здания правительства
Политика
Собака президента Молдавии Санду укусила лидера Австрии ван дер Беллена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 17:18
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 22:46
Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года Спорт, 22:45
Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в сенате США Политика, 22:45
Дали, очарование образа и реклама: краткая история арт-коллабораций SBCM23F - Сбер Cosmoscow, 22:34
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 22:23
Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 16 Общество, 22:20
Госдеп США сообщил, что Россия отвергла предложение по обмену Уилана Политика, 22:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 22:11
«Спартак» и «Динамо» установили рекорд результативности в истории КХЛ Спорт, 22:08
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 22:00
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 21:48
Глава офиса Зеленского сообщил о большом риске поражения Украины Политика, 21:47
Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка Финансы, 21:46
Протестующие фермеры привезли навоз к администрации президента Молдавии Общество, 21:45