Протестующие фермеры привезли навоз к администрации президента Молдавии

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В Кишиневе фермеры в знак протеста привезли мешки с навозом, а также сено и другую сельхозпродукцию к администрации президента Майи Санду, сообщает корреспондент NewsMaker.

Как уточнило издание, несколько тракторов подъехали к администрации. Трактористы оставили машины посреди дороги, чтобы отнести мешки с навозом поближе к зданию. Полиция окружила трактор и попросила его убрать. Позднее протестующие вернулись к зданию администрации, но его по всему периметру заблокировали силовики, поэтому навоз пришлось вывалить у расположенного напротив парламента.

Молдавские фермеры начали проводить массовые акции протеста в Кишиневе 23 ноября. Они требуют мораторий на начисление штрафов, создание специальной комиссии по делам сельхозпроизводителей, испытывающих трудности с выплатой долгов, и выделение 50% средств из Национального фонда развития сельского хозяйства на прямые выплаты на посевные площади подсолнечника и кукурузы в 2023 году для компенсации убытков.