Молдавские фермеры вышли на протест у здания правительства
В Кишиневе молдавские фермеры вышли к зданию правительства, требуя установить мораторий на начисление штрафных санкций, сообщает Moldova1.
В центр города прибыли фермеры, которые накануне пригнали сельхозтехнику на окраину столицы. Они требуют провести обсуждение с премьер-министром Дорином Речаном требований, выдвинутых фермерскими организациями.
По данным Moldova1, фермеры ждали около двух часов, пока кто-нибудь из правительства придет поговорить с ними. Никто не вышел, и фермеры решили вернуться на окраину города, чтобы привезти свою сельхозтехнику в центр в знак протеста — на площадь Великого национального собрания.
Полиция предупредила фермеров, чтобы они не блокировали дороги и соблюдали правила дорожного движения.
Среди требований фермеров к правительству Молдавии — введение моратория на начисление штрафных санкций; запрет импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года, а также транзит зерна и масличных культур с Украины только железнодорожным транспортом, сообщает «Sputnik Молдова».
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