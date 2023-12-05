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Общество ,  
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Путин рассказал, как мама поставила его в угол

Президент Владимир Путин рассказал, как мама в детстве поставила его в угол

Путин рассказал, как мама поставила его в угол
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Президент России Владимир Путин рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол. Глава государства поделился воспоминанием во время заседания наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске.

«Мама поставила в угол: ходила-ходила, спрашивала: «Будешь прощения просить? Не будешь?» Потом взяла на руки, начала нацеловывать в разные места», — сказал Путин. «Но как она это делала, это отдельный разговор», — так президент ответил на вопрос о самом добром воспоминании, связанном с семьей. Позднее Путин признался, что вопрос был неожиданным и он рассказал первое, что пришло ему в голову.

По его словам, в этом и выражается материнская любовь, которая остается в душе человека и сопровождает его на протяжении всей жизни. Воспитание начинается даже не с детского сада, а при рождении ребенка, когда он чувствует «как к нему относятся близкие», заключил Путин.

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Общество
Владимир Путин

Президент несколько раз рассказывал о том, что мечтал стать моряком, летчиком и разведчиком. Летом 2021 года он рассказал, что в детстве умел играть на баяне, а еще раньше сообщил, что не умел читать и писать до школы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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