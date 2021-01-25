Путин рассказал об обучении игре на баяне в детстве

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин рассказал, что в детстве умел играть на баяне. Об этом он сообщил во время онлайн-встречи со студентами российских вузов, отвечая на вопрос одного из студентов консерватории. Трансляцию вел РБК.

«Когда я был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении игры на баяне. Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор много времени прошло. Но это не прошло бесследно», — сказал Путин.

В 2011 году президент говорил, что любит слушать русскую музыку, а также «легкую популярную классику и джаз».

Путин с детства занимался самбо и дзюдо. В 1973 году глава государства получил статус мастера спорта по самбо, а по дзюдо — двумя годами позже. В 1998-м он получил титул заслуженного тренера России по самбо.