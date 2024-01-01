 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Экономика ,  
0 

Казахстан повысил стоимость транзита нефти из России

С начала года Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти
BRENT BRENT $78,21 -1,59%
Фото: КазТрансОйл
Фото: КазТрансОйл

С 1 января Казахстан поднял тариф на услуги перекачки российской нефти по своему участку магистрального трубопровода «ТОН-2». Об этом сообщается на официальном сайте национального оператора АО «КазТрансОйл».

Новая стоимость транзита тонны российской нефти на расстояние 1000 км составляет $11,28. Соответствующее распоряжение было утверждено председателем правления компании в начале декабря. На тот момент стоимость тысячекилометрового транзита, установленная в 2018 году, составляла $9,3 за тонну. Все параметры указаны без НДС.

Таким образом, отмечается в заявлении АО «КазТрансОйл», «с 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода «ТОН-2» составляет «$2,1 за 1 тонну (без НДС)».

Казахстан назвал пользу от укрепления отношений с ЕС и США
Политика
Фото:Kalizhan Ospanov / Xinhua / Global Look Press

Нефтепровод Туймазы — Омск — Новосибирск-2 проходит по территории России и Казахстана и обладает установленной пропускной способностью 10 млн тонн в год. Проектная пропускная мощность МНП достигает 18 млн тонн за аналогичный период. Казахстанский участок имеет протяженность 186,25 км, через него российская нефть поставляется до Павлодарского нефтехимического завода. Часть ее следует дальше транзитом в Китай и Узбекистан. С 2024-го транзит российской нефти в эту страну, который осуществляет АО «КазТрансОйл», планировали увеличить более чем в три раза.

Теги
Казахстан Россия транзит нефть
Материалы по теме
Казахстан назвал пользу от укрепления отношений с ЕС и США
Политика
В Казахстане заблокировали сайт с российскими телеканалами Sputnik24
Общество
Кремль ответил на сравнение Казахстана с «задним двором» Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В России вступили в силу новые ограничения по выдаче кредитов Экономика, 04:00
Кнайсль заявила о сбывшемся через 2 месяца прогнозе Путина по экономике Политика, 03:48
Казахстан повысил стоимость транзита нефти из России Экономика, 03:30
В Одессе сообщили об одном погибшем после взрывов Политика, 03:17
Пенсии в Москве выросли на 5% Общество, 03:00
Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых после обстрела Донецка Политика, 02:45
Операторам ввели оборотные штрафы за неустановленное спецоборудование Технологии и медиа, 02:30
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Киеве заявили о повреждении 63% энергетической инфраструктуры Политика, 02:28
В России вступил в силу ГОСТ для сбитня, хреновухи и самогона Общество, 02:00
В Николаеве и Одессе прогремели взрывы Политика, 01:37
В России вырос предельный размер налогового вычета на лечение и обучение Общество, 01:30
Глава ДНР Пушилин сообщил о массированном обстреле Донецка Политика, 01:08
Маткапитал на ребенка будут выплачивать только гражданам России Общество, 01:00
Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир Политика, 00:54