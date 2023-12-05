В Москве во время сноса МИИТ на автодорогу рухнула часть здания

В Москве часть стены института обрушилась на дорогу во время сноса

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта (МИИТ), сообщили в ведомстве.

«По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении указанных работ», — говорится в публикации.

По информации телеграм-канала Mash, при обрушении не пострадали прохожие и водители. На участке временно перекрыли движение трамваев, вскоре его восстановили.

На месте старого здания строят современный девятиэтажный корпус с подземной автостоянкой и обновленной учебно-лабораторной базой. Его площадь составит свыше 17,6 тыс. кв. м, сдача объекта запланирована на 2025 год.

В конце ноября в торговом центре Avenue Southwest, расположенном на проспекте Вернадского, обрушился потолок на цокольном этаже здания. Помощь от оперативных служб не потребовалась, последствия ЧП устранили сотрудники.