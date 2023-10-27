Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Самарской области
В Самарской области близ села Журавли столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Авария произошла в Волжском районе области. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ-2114 и бензовоза погибли четыре человека. «Комсомольская правда — Самара» пишет, что жертвами стали две женщины и двое мужчин.
«На место ДТП выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов», — добавили в ведомстве.
В Санкт-Петербурге 24 октября столкнулся легковой автомобиль и «Газель» с газовыми баллонами. В управлении МЧС по Ленинградской области сообщили, что в результате аварии разгерметизировались три баллона с пропаном, после чего загорелся автомобиль. Данных о пострадавших не было.
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