В Самарской области четыре человека погибли при столкновении бензовоза и машины

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Самарской области

Фото: МЧС России по Самарской области

В Самарской области близ села Журавли столкнулись бензовоз и легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Авария произошла в Волжском районе области. По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ-2114 и бензовоза погибли четыре человека. «Комсомольская правда — Самара» пишет, что жертвами стали две женщины и двое мужчин.

«На место ДТП выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов», — добавили в ведомстве.

В Санкт-Петербурге 24 октября столкнулся легковой автомобиль и «Газель» с газовыми баллонами. В управлении МЧС по Ленинградской области сообщили, что в результате аварии разгерметизировались три баллона с пропаном, после чего загорелся автомобиль. Данных о пострадавших не было.