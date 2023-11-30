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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, почему Зеленский не подписал закон о расширении призыва

Bloomberg: Зеленский боится социальных последствий из-за закона о призыве
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины Зеленский оттягивает принятие закона о расширении призыва из-за опасений, что возникнут негативные социальные последствия, пишет Bloomberg. Путин назвал победу России в конфликте неизбежной
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста в ВСУ с 27 до 25 лет из-за опасений, что это может вызвать негативные социальные последствия, сообщает Bloomberg.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мир любой ценой». Эта тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться», — сказал агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.

Помимо этого, президент Украины также хочет видеть четкий план того, как будут распределяться новобранцы и как организовать ротацию для тех, кто был на поле боя в течение 21 месяца, отмечают источники.

По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, закон о расширении призыва уже должен был вступить в силу — парламент полностью его поддержал.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет еще в мае этого года. Депутаты Верховной рады также поддержали законопроект. Тем не менее президент страны до сих пор его не подписал.

Сейчас на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, при этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

Задержка с принятием закона беспокоит и военных, отмечает агентство. По их оценкам, в случае принятия закона появится дополнительно 140 тыс. потенциальных призывников.

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Украинские военные заручились поддержкой союзников в расширении призыва. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в статье для The Telegraph призвал Киев привлекать больше молодых мужчин.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 ноября признал, что дефицит военнослужащих в ВСУ является значительным и что для восполнения бригад необходимо проводить ротацию и призывать молодежь до 25 лет.

Президент Владимир Путин в январе назвал победу России в конфликте с Украиной неизбежной. «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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