Еврокомиссар по внутренним делам предупредила об опасности терактов в ЕС

Илва Йоханссон (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила о высоком риске терактов в странах ЕС в рождественские праздники. Об этом она заявила в разговоре с журналистами, сообщает агентство AP.

По словам Йоханссон, вероятность терактов резко выросла на фоне войны Израиля с ХАМАС, а также в свете приближающегося сезона отпусков. Еврокомиссар сделала такое заявление спустя два дня после того, как в Париже мужчина иранского происхождения напал на трех человек. Первый пострадавший — турист с гражданством Германии и Филиппин — скончался на месте от ножевых ранений, двое других пострадавших получили травмы.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль случилось 7 октября. В результате действий боевиков погибло свыше 1,2 тыс. израильтян. После этого Израиль объявил о начале военной операции против движения. По данным палестинского Минздрава, на сегодняшний день число жертв конфликта в секторе Газа достигло 16 тыс. человек, из них 5,3 тыс. — дети.