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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Еврокомиссар по внутренним делам предупредила об опасности терактов в ЕС

Еврокомиссар Илва Йоханссон: в праздники высока вероятность терактов в ЕС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Илва Йоханссон
Илва Йоханссон (Фото: Christian Marquardt / Getty Images)

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила о высоком риске терактов в странах ЕС в рождественские праздники. Об этом она заявила в разговоре с журналистами, сообщает агентство AP.

По словам Йоханссон, вероятность терактов резко выросла на фоне войны Израиля с ХАМАС, а также в свете приближающегося сезона отпусков. Еврокомиссар сделала такое заявление спустя два дня после того, как в Париже мужчина иранского происхождения напал на трех человек. Первый пострадавший — турист с гражданством Германии и Филиппин — скончался на месте от ножевых ранений, двое других пострадавших получили травмы. 

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Нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль случилось 7 октября. В результате действий боевиков погибло свыше 1,2 тыс. израильтян. После этого Израиль объявил о начале военной операции против движения. По данным палестинского Минздрава, на сегодняшний день число жертв конфликта в секторе Газа достигло 16 тыс. человек, из них 5,3 тыс. — дети.

Теги
Евросоюз теракты праздники палестино-израильский конфликт
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