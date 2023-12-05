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Общество ,  
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Комитет Совфеда поддержал новую редакцию базового закона о занятости

Комитет Совфеда поддержал новую редакцию базового закона о занятости в России
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Внести изменения в закон предложила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Они отметили, что действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и он требует изменений. Госдума приняла новую версию закона 30 ноября.

В законе уточняются понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу», а также «профилирование граждан, ищущих работу» и «профилирование работодателей». Акцент в документе сделан на профилактику безработицы. Предполагается, что службы занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и тем, кто, имея работу, ищет лучшие условия.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа. При подборе будут учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения здоровья.

В законе также закрепляется преимущественное право участников военной операции и членов их семей на трудоустройство, а также гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот.

В документе сохраняется установленный максимальный размер пособия по безработице: в первые три месяца он составит 12 792 руб., в последующие три месяца — 5 тыс. руб. Индексация размера пособия будет происходить 1 февраля каждого года с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

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Теги
Закон Совет Федерации рынок труда занятость

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