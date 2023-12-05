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Общество ,  
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Фермеры в знак протеста вывезли сельхозтехнику в центр Кишинева

Молдавские фермеры в знак протеста вывезли сельхозтехнику в центр Кишинева

Фермеры в знак протеста вывезли сельхозтехнику в центр Кишинева
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В Кишиневе фермеры вышли на протестный марш и пригнали сельхозтехнику к зданиям правительства, парламента и администрации президента, передает корреспондент NewsMaker (NM).

Как рассказал изданию глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, протестующие на тракторах запланировали проехать по двум маршрутам. Сначала они решили проехать вокруг здания правительства по трем улицам, сделать круг, проехав до завода «Топаз», а затем вернуться к зданиям парламента и администрации президента.

Полиция никак не управляла движением на дороге, поэтому трактористам пришлось ехать среди других автомобилей и стоять в пробках, сообщает корреспондент NM. Несколько трактористов оставили технику посреди дороги, чтобы отнести к зданию администрации президента сено и мешки с навозом.

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Фото:Yan Dobronosov / Reuters

Молдавские фермеры начали проводить массовые акции протеста в Кишиневе 23 ноября. Они требуют, чтобы власти ввели мораторий на начисление штрафов, создали специальную комиссию по делам сельхозпроизводителей, испытывающих трудности с выплатой долгов, и выделили 50% средств из Национального фонда развития сельского хозяйства на прямые выплаты на посевные площади подсолнечника и кукурузы в 2023 году для компенсации убытков.

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил 30 ноября, что введение моратория на начисление штрафов невозможно, а предложение выделить средства на компенсации только производителям кукурузы и подсолнечника — это «дискриминация других фермеров». Чиновник пообещал, что в ближайшее время министерство «определит, как поддержать фермеров и сколько денег выделить».

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Президент Майя Санду 4 декабря встретилась с представителями протестующих в Кишиневе и призвала их продолжать переговоры с Министерством сельского хозяйства. Также фермеры встретились с председателем парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства Александром Трубкой. По итогам встреч аграрии заявили, что переговоры с руководством страны «не дали никаких конкретных результатов». В связи с этим фермеры объявили о возобновлении протеста.

Теги
Молдавия протесты фермеры марш протеста сельхозтехника трактор

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