Путин на выставке «Россия» вручил премию «Волонтер года»

Наталья Аминева (в центре) и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой и ее семье.

«Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, но тем не менее символ заслуженный», — сказал глава государства.

По данным ТАСС, Аминева вместе с родителями, супругом и детьми помогает военнослужащим в зоне спецоперации на Украине: они изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и вяжут носки.

Она работает в детском эколого-биологическом центре. В 2017 году Аминева создала детский волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка», который занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью.

Глава государства поблагодарил всех волонтеров за их неравнодушие и помощь военным.

В декабре прошлого года Путин вручил награду «Волонтер года» жителю Донецка Владимиру Тараненко, который помог эвакуировать более 30 тыс. жителей ДНР и доставлял гуманитарные грузы.

Тогда президент отметил, что в России около 21 млн волонтеров, что составляет 15% от всего населения страны. В 2020 году Минэкономразвития оценивало количество волонтеров примерно в 7,5 млн.