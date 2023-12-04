Комитет Думы поддержал полный запрет телефонов в школах

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Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет на пользование школьниками мобильными телефонами во время занятий, сообщил РБК депутат Олег Смолин.

Ранее из законопроекта убрали пункт, по которому телефоны разрешалось использовать в предусмотренных образовательной программой случаях. Поправку об этом внесли 1 декабря.

Для подобных целей в школах школьникам будут выдавать отдельные гаджеты, а личными устройствами пользоваться будет нельзя, объяснил парламентарий. Телефоны можно будет использовать в случае ЧП, при котором есть угроза здоровью учеников и учителей.

Помимо этого, депутаты отдельно рассматривают поправку, которая предполагает введение обязательного урока труда во всех школах в начальных и средних классах.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете телефонов на занятиях в школе. В тексте документа говорилось, что исключением, при котором использовать мобильные устройства разрешается, являются «предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам».

Поправка о запрете на средства связи на уроках вносится в ст. 43 федерального закона «Об образовании». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».