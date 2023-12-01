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Депутаты предложили запретить телефон на уроках и для учебных задач

В Думу внесли поправку о запрете телефонах на уроках и для учебных задач
Фото: Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС
Фото: Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС

В Госдуму внесли поправку в законопроект о запрете телефонов на уроках, по которой средства связи запрещается использовать даже в образовательных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — приводит агентство цитату из текста поправки.

Авторами поправки к законопроекту стали депутаты думы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Они также внесли поправку о введении обязательного урока труда для начальных и средних классов.

Ранее, 16 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете телефонов на занятиях в школе. В тексте документа указано, что исключением, при котором использовать мобильные устройства разрешается, являются «предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам».

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете телефонов на уроках
Общество
Фото:Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС

Поправка о запрете на средства связи на уроках вносится в ст. 43 федерального закона «Об образовании». В пояснительной записке к законопроекту указано, что запрет необходим «в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий».

Володин говорил, что запретить телефоны на уроках «давно просят родители и учителя». По его словам, сейчас многие дети «страдают настоящей зависимостью» от телефонов, из-за чего у них возникают проблемы с общением. «Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны», — отмечал спикер Госдумы.

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Теги
Госдума поправки законопроект телефоны образование Вячеслав Володин
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